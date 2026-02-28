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جديد
TAC5565BK/70
صوت قوي. نطاق كامل.
قم بترقية مكبرات الصوت الأصلية في سيارتك إلى صوت بجودة الحفلات الموسيقية — ترددات عالية نقية، وجهير عميق، ومتانة مختبرة على الطرق.
مكبر صوت متوسط المدى 6.5"
هيكل فولاذي أسود
مخروط من الورق الأسود المضغوط بحافة قماشية
مصمم خصيصًا للترددات المتوسطة — تتصدر الأصوات الغنائية المشهد، وتتوزع الآلات الموسيقية بانسيابية، ولا تُرهق أذنيك حتى بعد ساعات من الاستماع.
تحدّ السلة الفولاذية الصلبة من الرنين تحت الأحمال العالية — لتوفر أساسًا صوتيًا نقيًا تتألق من خلاله كل التفاصيل.
تركيب عالمي، ويتصل بأي وحدة رأسية أو شاشة.
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