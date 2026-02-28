ضمان لمدة عامين
جديد
TAC5469BK/70
صوت قوي. طيف كامل.
ارتقِ بمكبرات الصوت الأصلية في سيارتك إلى صوت بجودة الحفلات — ترددات عالية نقية، وجهير عميق، ومتانة مختبرة على الطرق.
مكبر صوت سيارة رباعي الاتجاهات 6x9"
سلة فولاذية سوداء
مخروط ورقي مكبوس بطلاء أسود وحافة مطاطية
مصمم خصيصًا للترددات المتوسطة — تتصدر الأصوات الغنائية المشهد، وتتوزع الآلات الموسيقية بانسيابية، ولا تُرهق أذنيك حتى بعد ساعات من الاستماع.
تحدّ السلة الفولاذية الصلبة من الرنين تحت الأحمال العالية — لتوفر أساسًا صوتيًا نقيًا تتألق من خلاله كل التفاصيل.
يناسب المواقع القياسية مقاس 6x9''، سهل التركيب.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات