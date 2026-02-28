توازن بين الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة مع جهير يمكنك الشعور به

مصمم خصيصًا للترددات المتوسطة — تتصدر الأصوات الغنائية المشهد، وتتوزع الآلات الموسيقية بانسيابية، ولا تُرهق أذنيك حتى بعد ساعات من الاستماع.