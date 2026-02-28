يؤدّي الضغط المزدوج على الزر إلى تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri إعداد قائمة التشغيل التالية أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.