ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAB8405/10
جهاز مع صوت وكأنك في الصف الأمامي
عزز صوت كل فيلم وحدث رياضي وقائمة تشغيل. يأتي مكبر الصوت الرفيع هذا مزوّدًا بضخم صوت لاسلكي، بالإضافة إلى Dolby Atmos لتزويدك بصوت جهير أفضل وأصوات أوضح. بالإضافة إلى ذلك، يسهل دمجه في نظام الصوت المتعدد الغرف.
240 واط كحد أقصى. مضخم صوت لاسلكي
Dolby Atmos®
توافق مع DTS Play-Fi
الاتصال عبر المساعدات الصوتية
اختبر الإثارة في الرياضات المباشرة، من راحة منزلك. يغمرك وضع Stadium EQ بضجيج الحشود المحيط، وكأنك في الملعب! تحمّس لكل لحظة حاسمة، وتمكّن من سماع التعليق بوضوح تام.
يمكنك أن تطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa أو أي مكبر صوت يعمل مع Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت العمودي. هل تفضّل Siri؟ يعمل مكبر الصوت العمودي هذا مع Apple AirPlay 2 لاستخدامها أيضًا. تمكّن من زيادة مستوى صوت الموسيقى وتخطّي الأغاني من دون استخدام يديك.
المراجعات