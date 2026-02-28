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TAB6100/98
صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
انغمس في الحدث بفضل الصوت الغني والمتكامل عبر مكبر صوت مدمج أنيق وصغير الحجم يناسب مساحتك تمامًا. استمتع بكل لحظة من الإثارة، من الموسيقى إلى الأفلام الدرامية والمشاهد الرياضية السريعة.
قناة 2.1، مضخم صوت لاسلكي
HDMI-eARC بقوة 400 واط كحد أقصى
Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X
Philips EasyLink 3.0
استمتع بصوت قوي مع صوت مُضخّم على قناة 2.1 وقوة مذهلة تصل إلى 400 واط. انغمس في اللحظة، وستضمن سماع كل تفصيلة بوضوح تام، من الموسيقى والحوار إلى الدراما والمغامرة.
انغمس بشكل أكبر مع مضخم صوت لاسلكي قوي في مكبر الصوت العمودي هذا الذي يُقدم جهيرًا غنيًا وعميقًا. المزيد من الأفلام والموسيقى والألعاب المؤثرة في انتظارك، بعمق صوت سينمائي يُمكنك الاستمتاع به مباشرةً من غرفة معيشتك.
استمتع بتجربة صوتية غامرة مع صوت عالي الدقة عبر Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X. استمتع بصوت سينمائي ثلاثي الأبعاد، واستمتع بالموسيقى والأفلام والرياضات وغيرها الكثير، مع صوت جهير أعمق وحوار أوضح وصوت واضح على مساحة صوتية أوسع، من دون الحاجة إلى مكبرات صوت خلفية إضافية.
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