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TAB5309/10
صوت أفضل وأكثر عمقاً لكل وسائل الترفيه
استمتع بالأفلام وغيرها وكأنها تنبض بالحياة مع مكبر الصوت الساوند بار القوي هذا ومضخم الصوت اللاسلكي. ستدوي الانفجارات، وستتألق الموسيقى، وستصبح الألعاب أكثر ملحمية. تتيح تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة مهما كان ما تشاهده.
2.1 قناة، مضخم صوت لاسلكي
240 W بحد أقصى. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
توفر لك القناتان 2.1 وتقنية الصوت الغامر مستويات جديدة من الصوت، بينما يضيف مضخم الصوت اللاسلكي صغير الحجم قوة مُرضية إلى المؤثرات والموسيقى. وتتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط صوت يناسب ما تشاهده، كما تصبح الأصوات أكثر وضوحاً في أي وضع عند تفعيل ميزة تحسين الحوار.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.
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