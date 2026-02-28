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  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
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  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
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مكبر صوت ساوند بار 2.1 مع مضخم صوت لاسلكي

TAB5309/10

صوت أفضل وأكثر عمقاً لكل وسائل الترفيه

استمتع بالأفلام وغيرها وكأنها تنبض بالحياة مع مكبر الصوت الساوند بار القوي هذا ومضخم الصوت اللاسلكي. ستدوي الانفجارات، وستتألق الموسيقى، وستصبح الألعاب أكثر ملحمية. تتيح تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة مهما كان ما تشاهده.

عرض جميع المزايا

صوت أفضل وأكثر عمقاً لكل وسائل الترفيه

  • 2.1 قناة، مضخم صوت لاسلكي

  • 240 W بحد أقصى. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

قناتان 2.1. مضخم صوت لاسلكي لجهير أكثر عمقاً

قناتان 2.1. مضخم صوت لاسلكي لجهير أكثر عمقاً

توفر لك القناتان 2.1 وتقنية الصوت الغامر مستويات جديدة من الصوت، بينما يضيف مضخم الصوت اللاسلكي صغير الحجم قوة مُرضية إلى المؤثرات والموسيقى. وتتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط صوت يناسب ما تشاهده، كما تصبح الأصوات أكثر وضوحاً في أي وضع عند تفعيل ميزة تحسين الحوار.

تمتع بنظام Virtual:X من DTS للحصول على صوت ثلاثي الأبعاد غامر في أي غرفة

تمتع بنظام Virtual:X من DTS للحصول على صوت ثلاثي الأبعاد غامر في أي غرفة

يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. صوت سينمائي في المنزل

Dolby Digital Plus. صوت سينمائي في المنزل

استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.

المواصفات التقنية

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