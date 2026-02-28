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TAB5305/98
إعداد صوت التلفزيون
صوت أفضل. حب أكبر. يرتقي مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا بصوت التلفزيون إلى المستوى التالي، للحصول على صوت أوضح وجهير أعمق. وبفضل تقنية Bluetooth، وإدخال الصوت، والإدخالات البصرية، يمكنك إطلاق العنان للموسيقى أيضًا.
مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1
Bluetooth®
HDMI ARC
المراجعات
إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc..