مهما كان ما تحب مشاهدته أو لعبه، استمتع به أكثر! يمنحك مكبر الصوت العمودي هذا ذو المظهر الرائع وصغير الحجم صوتًا أوضح وتأثيرات صوتية أفضل. وتُنشئ تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة بغض النظر عمّا تشاهده.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر لك قنوات 2.0 لمكبر الصوت العمودي هذا وتقنية الصوت الغامرة مستويات جديدة من الصوت لكل شيء تحبه. تتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط الصوت الذي يناسب ما تشاهده، ويمكنك أن تجعل الأصوات أكثر وضوحًا في أي وضع من خلال تنشيط نظام تحسين الحوار.
تمتع بنظام Virtual:X من DTS للحصول على صوت ثلاثي الأبعاد غامر في أي غرفة
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
Dolby Digital Plus. صوت سينمائي في المنزل
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.
يتميز بمظهر رائع وسهل التثبيت
يبدو مكبر الصوت العمودي هذا رائعًا في أي غرفة. هل ثبّتَّ التلفزيون الخاص بك على الحائط؟ يمكنك أيضًا تثبيت مكبر الصوت العمودي هذا على الحائط باستخدام السنادات القابلة للفصل (مضمنة).
تحكم في مكبر الصوت العمودي والتلفزيون من خلال جهاز تحكم عن بُعد فردي
يمكنك ضبط مستوى الصوت على مكبر الصوت العمودي الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. إذا كان لديك تلفزيون Ambilight من Philips، فستتيح لك وظيفة EasyLINK استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتبديل بين أوضاع EQ المضبوطة مسبقًا لمكبر الصوت العمودي، وضبط صوت الجهير والصوت الثلاثي، والمزيد.
قم بتوصيل مصادرك المفضّلة لصوت أضخم
يمنحك التوافق مع معيار Bluetooth LE Audio اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل وتأخرًا أقل إذا كنت تقوم ببث قوائم التشغيل من جهاز ذكي متوافق أيضًا مع معيار Bluetooth LE Audio. يمكنك أيضًا توصيل مصادر الصوت بمكبر الصوت العمودي عبر منفذ إدخال الصوت أو منفذ USB أو الإدخال البصري.
تطبيق Philips Home Entertainment
نزّل التطبيق واستخدم جهازك الذكي للتبديل بين أوضاع صوت EQ، وتحديد المصدر، وتفعيل الصوت المحيطي الافتراضي، وغير ذلك الكثير.
المواصفات التقنية
Sound
تحسين الصوت
مزامنة الصوت, ضبط مستوى الصوت التلقائي, التحكم في الطنين الثلاثي والجهير
قوة إخراج مضخم الصوت
لا
إعدادات معدل الترددات
فيلم, الموسيقى
التشويه الإجمالي الكلي
<=10%
قدرة الإخراج لنظام مكبر الصوت
بقدرة 120 واط كحد أقصى/جذر متوسط المربع 60 واط
Loudspeakers
نطاق تردد مضخّم الصوت
لا Hz
عدد قنوات الصوت
2.0
عدد مضخمات الصوت
No
مشغلات مضخم الصوت
لا
قطر مضخم الصوت
لا
نطاق تردد مكبر الصوت العمودي
من 60 إلى 20 كلفن Hz
معاوقة مكبر الصوت العمودي
8 ohm
المشغلات الأمامية
2 بنطاق كامل (يسار+يمين)
إمكانية الاتصال
Bluetooth
جهاز استقبال
إصدار Bluetooth
5.4
ملفات تعريف Bluetooth
A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
نعم
تشغيل USB
نعم
منفذ إدخال الصوت
1x 3,5 مم
إدخال بصري عدد 1
نعم
حماية محتوى HDMI
نظام HDCP 1.4
إخراج HDMI (ARC) عدد 1
نعم
معيار DLNA
لا
اتصال مكبرات صوت متعددة
لا
المنزل الذكي
غير متوفرة
اتصال مكبر الصوت لاسلكيًا
غير متوفرة
Supported Audio Formats
Bluetooth
SBC
HDMI ARC
نظام Dolby الرقمي, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, نظام الصوت المحيطي الرقمي DTS (قناة DTS 5.1), نظام Virtual:X من DTS
USB
MP3, WAV, FLAC
بصري
نظام Dolby الرقمي, LPCM 2ch
Outer Carton
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
2
الملاءمة
EasyLink (HDMI-CEC)
قناة إرجاع الصوت, تعيين إدخال الصوت التلقائي, التشغيل بكبسة زر واحدة, وضع الاستعداد في النظام
جهاز تحكم عن بُعد
نعم
الوضع الليلي
نعم
التوافق
تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
نعم
الطاقة
مؤشر LED للطاقة
نعم
مصدر الطاقة للوحدة الرئيسية
100-240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد للوحدة الرئيسية
< 0,5 W
وضع الاستعداد التلقائي
نعم
Packaging dimensions
الارتفاع
12.5
سم
نوع العلبة
صندوق
طريقة العرض على الرف
أفقيًا
العرض
94
سم
العمق
15.5
سم
عدد المنتجات المضمّنة
1
الوزن الإجمالي
3.3
كلغ
الوزن الصافي
2.15
كلغ
وزن العلبة فارغة
1.15
كلغ
الملحقات
الملحقات المضمّنة
بطاريتان AAA, دليل البدء السريع, جهاز تحكم عن بُعد, سناد التثبيت على الجدار, بطاقة الضمان