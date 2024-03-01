تمتع بنظام Virtual:X من DTS للحصول على صوت ثلاثي الأبعاد غامر في أي غرفة

يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.