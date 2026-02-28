ضمان لمدة عامين
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TAB5105/98
صوت تلفزيون أوضح
نقدّم لك صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة. مهما كان المحتوى الذي تحبّ مشاهدته، سيصبح الصوت أقوى وأوضح بفضل مكبر الصوت العمودي هذا، ويمكنك التحكّم بمستوى الصوت باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد المخصص للتلفزيون. اختر من بين ثلاثة أوضاع مسبقة لتصبح الأصوات والموسيقى والأفلام أكثر تميّزًا.
قناة 2.0
Bluetooth®
HDMI ARC
تضيف القناتان مستويات جديدة من الصوت إلى أفلامك وعروضك المفضّلة، بدءًا من فرقعة إطلاق الليزر ووصولاً إلى هتافات الجماهير، فضلاً عن الخطابات الواضحة في نشرات الأخبار. ما عليك سوى الاختيار من بين ثلاثة ملفات تعريف للصوت معدّة مسبقًا للحصول على أفضل صوت أثناء المشاهدة.
شاهد. استمع. استمتع. يبدو التصميم المائل والفريد الذي يتميّز به مكبر الصوت العمودي هذا رائعًا في أي غرفة، وهو منخفض بما فيه الكفاية لوضعه تحت معظم أجهزة التلفزيون. يمكنك أيضًا تثبيته على الحائط باستخدام كتائف التركيب المضمّنة.
المراجعات
إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc..