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سماعات رأس رياضية ولاسلكية ومفتوحة على الأذن

TAA6606BK/00

تحرر من القيود أثناء القيادة واركض بأمان

استفد من طريقة جديدة للاستماع أثناء ممارسة التمارين الرياضية! تتميّز سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية هذه بتقنية التوصيل العظمي، للسماح لك بالتحدّث مع زملائك الرياضيين والبقاء متيقّظًا بالكامل لمحيطك. ارتقِ بتجربة الركض والقيادة إلى المستوى التالي.

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تحرر من القيود أثناء القيادة واركض بأمان

  • ملاءمة مفتوحة على الأذن

  • توصيل عظمي

  • خفيفة الوزن ومتينة

  • حماية من الغبار/المياه بتصنيف IP67

اسمح للآخرين برؤيتك. أضواء LED للركض

اركض بثقة عالية، سواء أكنت تركض في الليل أم تتدرّب في المساء. ستبقى مرئيًا في الأماكن المعتمة بفضل أضواء LED للركض المتوفرة على الجهة الخلفية من الإطار. يمكنك التحكّم بأضواء LED عبر تطبيق Philips Headphones.

تيقّظ تام. تصميم مفتوح على الأذن

تيقّظ تام. تصميم مفتوح على الأذن

هل تحتاج إلى تيقّظ تام لمحيطك أثناء الركض أو القيادة؟ تتميّز سماعات الرأس هذه مع ميزة التوصيل العظمي بتصميم فريد مفتوح على الأذن، ما يجعلها مثالية ليوم السباق. لا شيء داخل أذنيك على الإطلاق، لتتمكّن من سماع كل ما تحتاج إليه، والاستماع إلى الموسيقى أيضًا.

توصيل عظمي. أصوات بدون سماعات أذن

توصيل عظمي. أصوات بدون سماعات أذن

تسمح تقنية التوصيل العظمي بنقل الصوت عبر عظام جمجمتك، لتبقى أذناك متيقظتَين لمحيطك. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى ومحطات البودكاست وسماع قدمَيك على المسار في الوقت نفسه، أو سمعا صوت سيارة تقترب جدًا من عجلتك الخلفية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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  1. إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.