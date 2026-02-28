تيقّظ تام. تصميم مفتوح على الأذن

هل تحتاج إلى تيقّظ تام لمحيطك أثناء الركض أو القيادة؟ تتميّز سماعات الرأس هذه مع ميزة التوصيل العظمي بتصميم فريد مفتوح على الأذن، ما يجعلها مثالية ليوم السباق. لا شيء داخل أذنيك على الإطلاق، لتتمكّن من سماع كل ما تحتاج إليه، والاستماع إلى الموسيقى أيضًا.