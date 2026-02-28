8K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع HDR ديناميكي

اختبر دقة Ultra HD 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما HDR الديناميكي فيمنح أفضل مستوى تباين وصورة واضحة جدًا مع حركة فائقة السرعة. تدعم قناة رجوع الصوت لغاية 192 كيلوهرتز بدقة 24 بت.