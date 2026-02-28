يزيل التجاعيد بتمريرة واحدة

بفضل تقنية الشفط التي تُبقي القماش ثابتًا في مكانه، يمكنك الكيّ بالبخار بيد واحدة فقط. حرّك الجهاز بسهولة من الأعلى إلى الأسفل ومن طرف إلى طرف، من دون تعديل مستمر للملابس، لتجربة كيّ بالبخار أكثر سهولة⁶.