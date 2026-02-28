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Perfect replacementجهاز تحكّم عن بُعد شامل

SRP2018/10

جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.

بفضل هذا الجهاز، يمكنك الاستغناء عما يصل إلى 8 أجهزة تحكّم عن بُعد، مثل التلفزيون وجهاز القمر الصناعي، ومشغّل الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي، ووحدة التحكّم بالألعاب، وAux والمزيد غير ذلك. يمكنك إعداده بسهولة تامة باستخدام مكتبة التعليمات البرمجية أو انسخ جهاز التحكّم عن بُعد الحالي باستخدام وظيفة التعلّم.

عرض جميع المزايا

مع وظيفة التعلّم

جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.

  • 8 في 1

  • زر ذكي

  • وظيفة التعلّم

سهولة تخصيص أي مفاتيح في جهاز التحكّم عن بُعد.

تمكّن من نسخ أي مفتاح من جهاز التحكّم الحالي من خلال وظيفة التعلّم. كذلك، يمكنك تخصيص أي مفتاح من جهاز التحكّم عن بُعد لاستخدام مريح.

متوافق مع ما يصل إلى 2000 علامة تجارية شائعة

زر ذكي واحد يعمل باللمس للوصول إلى قائمة التطبيقات في التلفزيون

تمكّن من الوصول إلى مكتبة التطبيقات في التلفزيون بواسطة الزر الذكي. كذلك، يمكنك تحديد رمز وإعداده من مكتبة الرموز.

المواصفات التقنية

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