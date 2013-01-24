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زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات
تحويل مأخذ واحد إلى خمسة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي