زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
تحويل مأخذ واحد إلى أربعة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 4 م عن مأخذ التيار المتردد.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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