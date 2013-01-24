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مضاعف طاقة

SPN2932WD/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2932WD/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

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      • 3 مآخذ
      • مفتاح فردي
      • 3 م
      • باللون الأبيض

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      سلك طاقة بطول 3 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      مؤشر الطاقة LED

      أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        بطاقة
        EAN
        ‎48 95229 11588 0

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20
        GTIN
        ‎1 48 95229 11588 7

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11588 4
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

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