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زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 5 مآخذ مؤرّضة وسلك طاقة طول 3 أمتار ومفتاح رئيسي للتحكّم بتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
تحويل مأخذ واحد إلى خمسة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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