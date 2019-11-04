زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.
يتحكّم هذا المفتاح الرئيسي بكل مآخذ الطاقة على مقبس الامتداد.
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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