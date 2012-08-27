هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل ميزة التوصيل والتشغيل، يمكنك توصيل كبل USB مباشرةً بأي منفذ USB وسيقوم الكمبيوتر المحمول بالتعرّف عليه تلقائيًا على أنه جهاز تخزين USB كبير السعة.
أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.
توفر سماعة الكمبيوتر الشخصي من Philips صوتًا عالي الجودة مع تجربة جهير غنية من نظام علبة مكبّر الصوت.
المرافق المثالي للكمبيوتر المحمول وكمبيوتر الإنترنت صغير الحجم، بحيث يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع فيديو الوسائط المتعددة بصوت عالي الجودة.
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