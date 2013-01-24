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Shaver S9000 Prestige

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

SP9863/14
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق
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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    SP9863/14
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق

    تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق

    تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات

    اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق

    تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق

    تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات

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      اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق

      من دون المساومة على راحة البشرة

      • أعلى مستوى من الدقة والراحة نقدّمه
      لوحة شحن Qi مضمّنة، لشحن لاسلكي

      لوحة شحن Qi مضمّنة، لشحن لاسلكي

      اشحن آلة الحلاقة أو أي جهاز آخر متوافق مع Qi لاسلكيًا عبر وضعه بكل بساطة على لوحة الشحن اللاسلكي Qi المتوفرة مع آلة الحلاقة.

      ملحقات متعددة قابلة للتثبيت

      ملحقات متعددة قابلة للتثبيت

      حوّل آلة الحلاقة بسهولة إلى أداة تحديد اللحية أو أداة تشذيب دقيق أو فرشاة تنظيف بفضل نظام الملحقات SmartClick. ما عليك سوى تثبيت الملحق الذي تريده على المقبض لإكمال مظهرك.

      لحماية آلة الحلاقة والملحقات ولوحة الشحن اللاسلكي Qi

      لحماية آلة الحلاقة والملحقات ولوحة الشحن اللاسلكي Qi

      تحمي الحقيبة الصغيرة المميّزة آلة الحلاقة، بالإضافة إلى ملحقاتها ولوحة الشحن اللاسلكي Qi.

      ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيفه لتنظيف سهل

      ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيفه لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة بسهولة ودقة تحت الحنفية، بفضل الحجرة الداخلية المصممة خصيصًا. ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيف كلا الجهتَين تحت المياه الجارية، لتنظيف مثالي.

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.

      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      تمت تقوية شفرات NanoTech الدقيقة بجزيئات صغيرة جدًا وهي تتميّز بحواف قوية جدًا وحادة وتدوم لفترة طويلة. تقص الشعر بأعلى مستوى من الدقة، لتزويدك بحلاقة دقيقة جدًا على مستوى البشرة.

      حلقات مطلية بأصباغ معدنية لانزلاق فائق

      احصل على حلاقة مع انزلاق فائق على بشرتك بفضل حلقات SkinComfort المذهلة. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق فائق.

      يتكيّف 15 مرة في الثانية، لحلاقة بدون أي مجهود حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام

      حلاقة حتى اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام بدون أي مجهود. يتحقق مستشعر BeardAdapt من كثافة الشعر 15 مرة في الثانية، ويضبط آلة الحلاقة تلقائيًا لتتناسب مع شعرك.

      تمريرات حلاقة أقل لراحة استثنائية للبشرة

      نقدّم لك نظامًا يوفر راحة استثنائية للبشرة، وهو يزوّدك بحلاقة فعالة جدًا حتى على لحية طويلة (لم تتم حلاقتها لغاية 7 أيام). فهو يتميّز بفتحات جديدة بشكل أعرض ومستدير أكثر، لالتقاط كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة، فيكون الفرق ملموسًا: راحة استثنائية للبشرة.

      تخصيص طريقة الحلاقة من خلال الاختيار من بين ثلاثة إعدادات

      اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة. حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.

      تتبع كل المنحنيات، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات

      احصل على حلاقة دقيقة وناعمة للغاية. تتحرك رؤوس ContourDetect باتجاهات متعددة، وهي تتبع كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات.

      حلاقة مريحة في الاستخدام الرطب والجاف على حد سواء

      اختر طريقة الحلاقة المفضّلة لديك. فبفضل Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة، أو حلاقة رطبة، مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • شفرات NanoTech الدقيقة
        • نظام لراحة استثنائية للبشرة
        تتبع دقيق
        ContourDetect تتحرك باتجاهات متعددة
        SkinComfort
        • حلقات SkinComfort المذهلة
        • مستشعر BeardAdapt
        إعدادات الراحة الشخصية
        إعدادات البشرة الحساسة-العادية-الإعدادات السريعة

      • الملحقات

        SmartClick
        • أداة تسريح اللحية
        • فرشاة تنظيف الوجه
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة مميّزة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر مستوى البطارية (%)
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        تنظيف
        • تنظيف على 3 مراحل
        • قابلة للغسل بالكامل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        أناقة عصرية
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        جاري الشحن
        لوحة شحن Qi
        شحن سريع
        18 دقيقة
        وقت الشحن
        3 ساعات
        وقت التشغيل
        60 دقيقة

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH98
        استبدال الفرشاة
        كل 3 أشهر مع RQ560

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          الجوائز

          الآراء

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          • بالمقارنة مع علامات تجارية أخرى رائدة في المجال. تم اختبارها على لحى لم تتم حلاقتها ليوم واحد ولثلاثة أيام.