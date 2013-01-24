اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق

تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات