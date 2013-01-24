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اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق
تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق
تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات
اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق
تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر أدق حلاقة كهربائية على الإطلاق
تنزلق آلة S9000 Prestige من Philips بسلاسة على بشرتك، وتقص كل شعرة بدقة استثنائية، حتى على اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 7 أيام. أما النتيجة فهي نعومة قصوى ودقة يمكنك أن تشعر بها. إكتشف كلّ المميزات
اشحن آلة الحلاقة أو أي جهاز آخر متوافق مع Qi لاسلكيًا عبر وضعه بكل بساطة على لوحة الشحن اللاسلكي Qi المتوفرة مع آلة الحلاقة.
حوّل آلة الحلاقة بسهولة إلى أداة تحديد اللحية أو أداة تشذيب دقيق أو فرشاة تنظيف بفضل نظام الملحقات SmartClick. ما عليك سوى تثبيت الملحق الذي تريده على المقبض لإكمال مظهرك.
تحمي الحقيبة الصغيرة المميّزة آلة الحلاقة، بالإضافة إلى ملحقاتها ولوحة الشحن اللاسلكي Qi.
نظّف آلة الحلاقة بسهولة ودقة تحت الحنفية، بفضل الحجرة الداخلية المصممة خصيصًا. ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيف كلا الجهتَين تحت المياه الجارية، لتنظيف مثالي.
استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.
تمت تقوية شفرات NanoTech الدقيقة بجزيئات صغيرة جدًا وهي تتميّز بحواف قوية جدًا وحادة وتدوم لفترة طويلة. تقص الشعر بأعلى مستوى من الدقة، لتزويدك بحلاقة دقيقة جدًا على مستوى البشرة.
احصل على حلاقة مع انزلاق فائق على بشرتك بفضل حلقات SkinComfort المذهلة. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق فائق.
حلاقة حتى اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام بدون أي مجهود. يتحقق مستشعر BeardAdapt من كثافة الشعر 15 مرة في الثانية، ويضبط آلة الحلاقة تلقائيًا لتتناسب مع شعرك.
نقدّم لك نظامًا يوفر راحة استثنائية للبشرة، وهو يزوّدك بحلاقة فعالة جدًا حتى على لحية طويلة (لم تتم حلاقتها لغاية 7 أيام). فهو يتميّز بفتحات جديدة بشكل أعرض ومستدير أكثر، لالتقاط كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة، فيكون الفرق ملموسًا: راحة استثنائية للبشرة.
اختر من بين 3 أوضاع لتخصيص طريقة الحلاقة. حساس - لحلاقة ناعمة ودقيقة. عادي - لحلاقة دقيقة كل يوم. سريع - لحلاقة سريعة بهدف توفير الوقت.
احصل على حلاقة دقيقة وناعمة للغاية. تتحرك رؤوس ContourDetect باتجاهات متعددة، وهي تتبع كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات.
اختر طريقة الحلاقة المفضّلة لديك. فبفضل Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة، أو حلاقة رطبة، مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
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