SHK2000BL/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن ضبط عصبة الرأس المريحة والبسطة بالكامل لتلائم رأس أي طفل بشكل مريح وتتّسع تدريجيًا مع نموّه.
يُعدّ النيوديميوم من أفضل المواد لتوليد حقل مغناطيسي قوي بهدف زيادة الحساسية في ملف صوتي، وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقية ومتوازنة.
يسمح التصميم المتين والخالي من البراغي بفك أجزاء سماعات الرأس وإعادتها إلى مكانها بسهولة.
إن أغطية الأذن مبطّنة بالكامل بالإسفنج الناعم للحصول على أعلى مستوى من الراحة والأمان.
تتميّز عصبة الرأس الرفيعة بالراحة التامة التي تقدّمها وبوزنها الخفيف جدًا ليكون ارتداؤها مريح لساعات طويلة. وقد ينسى الأطفال حتى أنّهم يرتدونها.
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