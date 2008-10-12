مصطلحات البحث

AR
EN

SHJ047/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • -{discount-value}

    SHJ047/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    null

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    null

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

      كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

      طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.