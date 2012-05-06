هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع الميكروفون المضمن وزر المكالمات، يمكنك استخدام سماعة رأس Philips هذه للاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات من هاتفك الجوال. تمتع بالمكالمات الهاتفية بدون استخدام يديك، من خلال استقبال المكالمات وإنهائها بسهولة من سماعة الرأس الخاصة بك.
تضمن السمّاعات الصغيرة والفعالة ضمن سمّاعات أذن Philips، ملاءمة مناسبة وتنقل صوتًا دقيقًا بجهير قوي، وهي مثالية للتمتع بالاستماع.
تصميم فائق الصغر وخفيف الوزن للسماعة المثبتة في الأذن للحصول على أفضل ملاءمة للأذان الصغيرة لساعات طويلة من الاستماع.
مع منحك الخيار بين 3 أحجام لأغطية الأذن القابلة للتغيير تتراوح بين الحجم الصغير والكبير، ستجد بلا أدنى شك الغطاء الذي يجعل سمّاعات أذن Philips ملائمة لأذنيك بشكل مثالي.
تتناسب مشغّلات السمّاعات Super-small مع سمّاعات أذن Philips براحة تامة مع أذنيك. وبفضل هذه الملاءمة الفائقة، يتم عزل الضوضاء الخارجية للحصول على تجربة استماع عالية الحدة.
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
لتمديد فترة عمل المنتج، تم وضع مطاط ناعم بين سمّاعات الرأس والكبل لحماية توصيل الكبل من التلف الناتج من الطي المتكرر.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.