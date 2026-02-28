ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SHD8900/00
يمنع الاستقبال الرقمي 2.4 جيغاهرتز ضغط وفقدان البيانات بين جهاز الإرسال وسمّاعات الرأس. يتم تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية في نهاية عملية الإرسال. والنتيجة النهائية: صوت ذو جودة ممتازة مع سمعيّات سلسة وحد أدنى من البيانات المفقودة.
تتيح السماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط والخاصة بسماعات الرأس من Philips الحصول على ملاءمة ممتازة لرأسك. يتم ضبط الآلية تلقائياً للملاءمة والراحة.
تنتج السمّاعات التي تم ضبط الصوت فيها صوتاً نقياً متوازناً بوضوح ودقة رائعة في كل من النغمات العالية ومستويات الجهير العميقة.
المراجعات