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تم إيقافه

سماعات رأس HiFi لاسلكية

SHD8600UG/10

موسيقى لاسلكية نقية

استخدم سماعات رأس SHD8600UG/10 للاستمتاع بصوت التلفزيون والموسيقى في جميع أنحاء المنزل، حيث يوفّر لك الإرسال الرقمي استقبالاً خالياً من العيوب وصوتاً عالي الجودة. وتوفّر سماعات الأذن المحورية والسماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط المزيد من الراحة والملاءمة.

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لاسلكية رقمية

موسيقى لاسلكية نقية

  • مثبتة فوق الأذن

  • أسود

ميزة شحن سريعة لإعادة الشحن السريع

ميزة شحن سريعة لإعادة الشحن السريع

تسمح ميزة الشحن السريع والذكي بأن تتم إعادة شحن البطارية بالكامل في فترة زمنية قصيرة جداً. يتم تحديد قدرة الطاقة المتبقية في البطارية من قبل الدوائر الداخلية بحيث يتم تحسين الفولتية القادمة لشحن سريع مع زيادة عمر البطارية في الوقت نفسه.

تؤمّن سمّاعات الأذن المحورية ملاءمة مريحة

تؤمّن سمّاعات الأذن المحورية ملاءمة مريحة

ملاءمة ممتازة بين سمّاعات الأذن وأذنيك لتفادي تسرّب الصوت وتحسين تجربة الاستماع. تتحرك سمّاعات الأذن للأعلى والأسفل كما لليسار واليمين لملاءمة مثالية وراحة مثالية.

تؤمّن السماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط ملاءمة مريحة

تتيح السماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط والخاصة بسماعات الرأس من Philips الحصول على ملاءمة ممتازة لرأسك. يتم ضبط الآلية تلقائياً للملاءمة والراحة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.