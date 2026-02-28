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SHD8600UG/10
موسيقى لاسلكية نقية
استخدم سماعات رأس SHD8600UG/10 للاستمتاع بصوت التلفزيون والموسيقى في جميع أنحاء المنزل، حيث يوفّر لك الإرسال الرقمي استقبالاً خالياً من العيوب وصوتاً عالي الجودة. وتوفّر سماعات الأذن المحورية والسماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط المزيد من الراحة والملاءمة.
مثبتة فوق الأذن
أسود
تسمح ميزة الشحن السريع والذكي بأن تتم إعادة شحن البطارية بالكامل في فترة زمنية قصيرة جداً. يتم تحديد قدرة الطاقة المتبقية في البطارية من قبل الدوائر الداخلية بحيث يتم تحسين الفولتية القادمة لشحن سريع مع زيادة عمر البطارية في الوقت نفسه.
ملاءمة ممتازة بين سمّاعات الأذن وأذنيك لتفادي تسرّب الصوت وتحسين تجربة الاستماع. تتحرك سمّاعات الأذن للأعلى والأسفل كما لليسار واليمين لملاءمة مثالية وراحة مثالية.
تتيح السماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط والخاصة بسماعات الرأس من Philips الحصول على ملاءمة ممتازة لرأسك. يتم ضبط الآلية تلقائياً للملاءمة والراحة.
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