موسيقى لاسلكية نقية

استخدم سماعات رأس SHD8600UG/10 للاستمتاع بصوت التلفزيون والموسيقى في جميع أنحاء المنزل، حيث يوفّر لك الإرسال الرقمي استقبالاً خالياً من العيوب وصوتاً عالي الجودة. وتوفّر سماعات الأذن المحورية والسماعة الداخلية المثبتة على الرأس القابلة للضبط المزيد من الراحة والملاءمة.