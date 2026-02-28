اتصال متعدد الاستخدامات

استفد من قوة الاتصال المتعدد الاستخدامات مع Screeneo UL5 Smart. فبفضل منافذ HDMI 2.1 وUSB A وUSB-C، يكون توصيل الأجهزة مثل لوحات التحكم بالألعاب أو Apple TV أو أجهزة استقبال القمر الصناعي غاية في السهولة. استخدم منفذ USB A لتوصيل Amazon Fire Stick من دون متاعب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل منفذ USB-C على تشغيل البروجيكتور لديك ويسمح بتوصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية بسهولة. يضمن Screeneo UL5 Smart الترفيه السلس من خلال اتصاله الشامل.