ضمان لمدة عامين
SCN355/INT
مساحة صغيرة. صورة كبيرة!
حتى عند وضع بروجيكتور الإسقاط القريب جدًا بالليزر الثلاثي Screeneo UL5 Smart على بعد بضعة سنتيمترات فقط من الحائط، فإنه يوفر صورة عالية الدقة بدقة ألوان HDR10 وREC2020، ولغاية 120 بوصة*. تطبيقات محملة مسبقًا. شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وتقنية Bluetooth.
إسقاط على مسافة قصيرة، شاشة بحجم 100 بوصة
Full HD مع 108% REC2020
نظام LuminOS، تطبيقات مضمّنة
حجم صغير جدًا
عزّز تجربة المشاهدة لديك باستخدام مكبرَي صوت مدمجين بقوة 3 واط من Screeneo UL5 Smart. يوفّر مكّبر الصوت مخرجات صوت متوازنة، تكمّل صورك لتجربة ترفيهية متكاملة. هل تريد صوتًا أقوى؟ ما عليك سوى توصيل مكبر صوت Bluetooth الخارجي بجهاز Screeneo UL5 Smart!
استفد من قوة الاتصال المتعدد الاستخدامات مع Screeneo UL5 Smart. فبفضل منافذ HDMI 2.1 وUSB A وUSB-C، يكون توصيل الأجهزة مثل لوحات التحكم بالألعاب أو Apple TV أو أجهزة استقبال القمر الصناعي غاية في السهولة. استخدم منفذ USB A لتوصيل Amazon Fire Stick من دون متاعب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل منفذ USB-C على تشغيل البروجيكتور لديك ويسمح بتوصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية بسهولة. يضمن Screeneo UL5 Smart الترفيه السلس من خلال اتصاله الشامل.
انغمس في عالم لا حدود له من الترفيه باستخدام Screeneo UL5 Smart، المدعوم من نظام LuminOS المتقدم لدينا، وهو نظام قائم على نظام التشغيل Android. يكون هذا الجهاز جاهزًا للاستخدام بمجرد شرائه، إذ يأتي محملاً مسبقًا بكل تطبيقاتك المفضلة، Netflix وAmazon Prime وYouTube وDisney+ وغيرها المزيد! تمتع بتجربة عالم الوسائط المتعددة في متناول يدك، وكل ذلك بسهولة وراحة مع جهاز Screeneo UL5 Smart.
المراجعات
سيتغيّر سطوع اللون (إخراج الإضاءة الملوّنة) وسطوع اللون الأبيض (إخراج الإضاءة باللون الأبيض) بحسب إعدادات البروجيكتور. يتم قياس إخراج الإضاءة الملوّنة وفقًا لـ IDMS 15.4؛ يتم قياس إخراج الإضاءة باللون الأبيض وفقًا لـ ISO 21118.
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