مصطلحات البحث
لتأمين مناخ صحّي لطفلك
يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتأمين مناخ صحّي لطفلك
يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.
لتأمين مناخ صحّي لطفلك
يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتأمين مناخ صحّي لطفلك
يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.
بتوليد مستوى رطوبة مريح، يساعد جهاز ترطيب الجو الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية على حماية طفلك من آلام الحنجرة وحساسية الغشاء المخاطي. الأمر الذي له تأثير إيجابي على تعزيز مقومته لشتى الالتهابات.
سوف يساعد إضافة رطوبة إلى الهواء على إبقاء بشرة طفلك الرقيقة صحية وناعمة.
سماعة أداة قياس الرطوبة وميزان الحرارة مضمّنة للسماح لك بالمراقبة والمحافظة على مستويات رطوبة وحرارة مثالية في غرفة طفلك. (الحرارة المثالية بين 16 و20 درجة مئوية مع درجة رطوبة تتراوح بين 40 و60%).
قم بضبط مستوى الترطيب المطلوب ليتلاءم والشروط اليومية واحتياجات طفلك.
نظام طبيعي وآمن ملائم لمنزلك - لا يسبب الجو البارد والرطب الناشئ من الموجات فوق الصوتية التكثيف أو يؤدي إلى ارتفاع في حرارة الغرفة.
نظام طبيعي وآمن ملائم لمنزلك - لا يسبب الجو البارد والرطب الناشئ من الموجات فوق الصوتية التكثيف أو يؤدي إلى ارتفاع في حرارة الغرفة، فهو آمن بالكامل لطفلك.
يمكن لطفلك أن ينام بهناء بفضل التشغيل الهادىء للمرطب الجوّي.
الطاقة
الوزن والأبعاد
المواصفات التقنية