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Avent رضّاعة Classic للأطفال

SCF683/27
Avent
  • مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
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    Avent رضّاعة Classic للأطفال

    SCF683/27

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent رضّاعة Classic للأطفال

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent رضّاعة Classic للأطفال

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*

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      مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

      تثق بها الأمهات على مدار 30 سنة

      • رضّاعتان
      • 9 أونصة/260 ملليلتر
      • حلمة تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

      شكل صحي لراحة قصوى

      شكل صحي لراحة قصوى

      بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.

      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا

      نظام مضاد للمغص مثبّت سريريًا

      عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن طفلك.*

      خالية من مادة BPA*

      خالية من مادة BPA*

      إن رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+‎ مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      تتوفر الحلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.

      استخدم دائماً حلقة الضبط

      استخدم دائماً حلقة الضبط

      تذكري دائمًا استخدام رضّاعة Philips Avent من نوع Classic مع حلقة الضبط (مزودة مع كل رضّاعة Philips Avent من نوع Classic).

      رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

      يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات

      تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

      تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Classic مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات من نوع Natural. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Classic مع حلمات الرضاعة من نوع Classic فقط.

      المواصفات التقنية

      • الرضّاعة

        المواد
        خالية من مادة BPA*
        المرحلة
        0‏-12 شهرًا

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون طري

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        2  قطعة

      • التوافق

        متوافق مع
        شافطة حليب الأم وأكواب VIA وحلمات Classic

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        سهولة الاستعمال
        • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف
        • 5 أجزاء

      • الوظائف

        رضاعة
        • رضاعة سهلة
        • يساهم في تقبل الحلمة
        حلمة
        • نظام مضاد للمغص مؤلف من قطعتين
        • تلتوي الحلمة وفقًا لإيقاع رضاعة الطفل

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
            • ** أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.