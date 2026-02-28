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Philips Aventكوب للأطفال

SCF602/02

انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

إن الكوب السحري من Philips Avent الخالي من مادة BPA يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، كما يسهل الشرب منه. تتلاءم الفتحات المزودة بصمامات مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرّب.

عرض جميع المزايا

لا تسرب، يسهل الشرب منه

انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

  • 260 ملل x2

  • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع

يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع

يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين

المواصفات التقنية

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