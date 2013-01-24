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ينعّم البشرة وفروة الرأس
غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينعّم البشرة وفروة الرأس
غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات
ينعّم البشرة وفروة الرأس
غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينعّم البشرة وفروة الرأس
غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات
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