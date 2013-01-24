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Avent

سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

SCF502/40
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
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    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    SCF502/40
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل skincare

      يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

      مصنوع من زيت الخزامى وخلاصات بحرية

      • 400 مل

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      يساعد على تهدئة الذهن والجسد

      عطر ليمون خفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى.

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      يترك البشرة حريرية الملمس

      تركيبة تنظيف مرطبة للاستخدام في الحمام والدش.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        إنكلترا
        نعم
        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

      • المحتويات

        خلاصة الحمام والدش
        أنبوب واحد سعة 400 مل

      • التصميم

        أنبوب
        نعم

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        400 مل

      • المكونات

        خلاصات بحرية
        نعم
        زيت الخزامى
        نعم

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