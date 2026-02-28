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  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

جديد

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/33

تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

راحة وتهوية مع فتحات تهوية كبيرة جدًا. يوافق 9 من كل 10 آباء وأمهات على أن لهايات Philips Avent ultra air مريحة لطفلي.** وتتوهج في الظلام، لذا يسهل دائمًا العثور على الراحة والاطمئنان. الآن مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

يسهل العثور عليها في الظلام

تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

  • غطاء يتوهج في الظلام

  • خالية من BPA

  • عبوة من قطعتين، مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%*

  • الأطفال بعمر 18 شهرًا وأكثر مع حلمة قاسية جدًا

فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة الطفل بالتنفس

فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة الطفل بالتنفس

تعمل الفتحات الموجودة في واقي اللهاية على تهوية بشرة طفلك وتبقيها جافة لمزيد من الراحة والاطمئنان.

حلمة لتقويم الأسنان مصممة لنمو الفم بشكل طبيعي

حلمة لتقويم الأسنان مصممة لنمو الفم بشكل طبيعي

حلمات تقويم الأسنان لدينا مصنوعة من السيليكون الناعم لدعم حركة عضلات الفم الطبيعية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسوء إطباق الأسنان. الحلمة ذات العنق الرفيع مصممة لتقليل الضغط الواقع بين اللسان وسقف الحلق. تتمتع لهايات Philips Avent ultra باعتماد مستقل من مؤسسة صحة الفم. ونظرًا إلى أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون الآمن للاستخدام الغذائي، فهي متينة وتدوم لفترة طويلة أكثر من حلمات المطاط (اللاتكس)، وخالية من مادة BPA وBPS والفتالايت وPVC والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

حلمة قاسية جدًا للتسنين الصحي

حلمة قاسية جدًا للتسنين الصحي

صُممت لهاياتنا لتسهيل الوضع الطبيعي للسان، وهو أمر مهم لتطور النطق الصحي مع نمو طفلك. وهي قاسية جدًا لتوفير الراحة للطفل خلال فترة التسنين. وصُممت حلمة السيليكون ذات الملمس البارز لمحاكاة ملمس ثدي الأم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024. 

  1. الأجزاء البلاستيكية الصلبة، باستثناء الحلمة المصنوعة من السيليكون (نهج توازن الكتلة).

  2. بناءً على نتائج دراسة المستهلكين الأمريكيين (2023، عدد المشاركين: 201).

  3. بالمقارنة مع طرق التعقيم التقليدية (الغلي) للهايات.

  4. استبدال اللهايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.