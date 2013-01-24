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Philips Avent

جهاز تسخين الرضّاعات السريع

SCF355/03
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات
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    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF355/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

    في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

      لتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن

      • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
      • تسخين سريع
      • إذابة الجليد بلطف
      • تسخين طعام الأطفال أيضًا
      لتسخين رضّاعات الأطفال في 3 دقائق

      لتسخين رضّاعات الأطفال في 3 دقائق

      سيسخّن جهاز تسخين الرضّاعات كمية 150 مل/5 أونصات من الحليب في غضون 3 دقائق فقط*.

      يقوم بالتسخين الكامل والسريع

      يقوم بالتسخين الكامل والسريع

      يسمح جهاز تسخين الرضّاعات بتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الجهاز تركيز السخونة في مناطق معيّنة، وذلك من خلال توزيع الحليب باستمرار أثناء تسخينه.

      سهل التشغيل بفضل دليل مفيد للتسخين

      سهل التشغيل بفضل دليل مفيد للتسخين

      ما عليك سوى تدوير المفتاح لتشغيل جهاز تسخين رضّاعات الأطفال وتحديد إعداد التسخين الذي يناسبك. يأتي جهاز تسخين الرضّاعات مع جدول مراجع مفيد للتسخين لتحديد مدة التسخين اللازمة بسهولة.

      حافظي على الحليب ساخنًا

      حافظي على الحليب ساخنًا

      يتم تسخين الحليب أو طعام الأطفال ببطء، وسيتم الحفاظ عليه ساخنًا على درجة الحرارة المناسبة، ليكون جاهزًا عندما تحتاجين إليه.

      يتوافق مع الرضّاعات والحاويات من Philips Avent

      يتوافق جهاز تسخين الرضّاعات تمامًا مع كل الرضّاعات والحاويات من Philips Avent*. ويمكنك استخدامه لتسخين الرضّاعات وحاويات طعام الأطفال بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الكل
        فولتية
        220-240 فولت، 50/60 هرتز
        مقاييس المنتج (عرض x أفقي x عمق)
        160,4 x‏ 139,9 x‏ 148,55  ملليمترًا
        أبعاد الحزمة الواحدة (عرض x ارتفاع x عمق)
        175 x‏ 185‏ x‏ 160  ملليمترًا

      • المحتويات

        جهاز تسخين الرضّاعة
        1  قطعة
        تم التصميم في
        أوروبا
        استهلاك الطاقة
        300  واط
        تصنيف السلامة
        الفئة 1
        تم الإنتاج في
        الصين

      • مواد المنتج

        ABS
        نعم
        PP
        نعم

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          الجوائز

          الآراء

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          • في حال تسخين كمية حليب أقل أو تساوي 150 مل / 5 أونصات على حرارة تبلغ 20 درجة مئوية / 70 درجة فهرنهايت في رضّاعة Classic ‏/ Natural من Philips Aventسعة 260 مل / 9 أونصات.
          • لا يمكن استخدام أكياس حليب الأم والرضّاعات سعة أونصتَين/60 مل من Philips Avent في جهاز تسخين الرضّاعات هذا.