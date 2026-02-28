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Philips Aventشافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

SCF332

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*

اجلسي براحة تامة من دون الانحناء إلى الأمام بينما تقوم بطانة التدليك الطرية التي نقدّمها بتحفيز تدفق الحليب بلطف. استخدمي شافطة الحليب الهادئة في أي وقت وأي مكان، حتى مع بطاريات. إنها سهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف.

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راحة مثبتة سريريًا*

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب*

  • Ultra Comfort

  • تتضمّن رضّاعة Natural سعة 4 أونصات

تم إثبات قدرتها سريريًا على التقليل من الحاجة إلى الانحناء إلى الأمام*

تم إثبات قدرتها سريريًا على التقليل من الحاجة إلى الانحناء إلى الأمام*

تشير الأبحاث* إلى أن الحليب يتدفق بشكلٍ أسهل عند الاسترخاء. وبفضل تصميم شافطة الحليب الفريد، لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام أثناء شفط الحليب. وستتمكّنين من الجلوس بشكلٍ مريح أثناء تدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة.

بطانة ناعمة مع بتلات للتدليك

بطانة ناعمة مع بتلات للتدليك

إن بطانة التدليك مصنوعة من مواد ناعمة ومخملية لمنحك شعورًا دافئًا ولمساعدتك في تحفيز تدفق الحليب. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك بطريقة طبيعية، بهدف مساعدتك في تحفيز درّ الحليب بلطف.

مصممة لمساعدتكِ على الشفط بهدوء

مصممة لتوفير شفط غير ملحوظ للحليب في أي وقت.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. راحة مثبتة سريريًا: نتيجة لاختبار أجرته 110 أمهات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا في مارس 2016، منحت الأمهات معدل 8,6‏/10 لأداء Philips Avent على مستوى الراحة.

  2. مزيد من الحليب: أظهر بحث مستقل عن رابط محتمل بين درجات الراحة المتزايدة وإنتاج كمية أكبر من الحليب الطبيعي. راجعي: www.philips.com/Avent

  3. شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.