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تم إيقافه

Philips Aventشافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF312/01

تم تصميمها لتأمين الراحة

إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات في كل أنحاء العالم1

شافطة حليب لراحة مثالية مع وسادات تدليك

تم تصميمها لتأمين الراحة

  • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات

تتذكر وتيرة الشفط الخاصة بك

تتذكر وتيرة الشفط الخاصة بك

تعتبر شافطات حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent الوحيدة المزودة بميزة الذاكرة الفريدة التي تسجّل وتيرة عملية الشفط وتتابعها بالنيابة عنك.

نتائج ناعمة ولكن فعالة

نتائج ناعمة ولكن فعالة

يقلّد الشفط الناعم لشافطة حليب الأم من Philips Avent الطريقة التي يرضع بها الطفل بشكل طبيعي للحصول على عملية شفط مريحة وفعالة

وسادة تدليك ناعمة ومبتكرة ذات 5 بتلات

وسادة تدليك ناعمة ومبتكرة ذات 5 بتلات

تم تصميم وسادة التدليك الفعّالة والفريدة للمساعدة على درّ الحليب بطريقة طبيعية

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 