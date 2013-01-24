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تم تصميمها لتأمين الراحة
إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.
تم تصميمها لتأمين الراحة
إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.
تعتبر شافطات حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent الوحيدة المزودة بميزة الذاكرة الفريدة التي تسجّل وتيرة عملية الشفط وتتابعها بالنيابة عنك.
يقلّد الشفط الناعم لشافطة حليب الأم من Philips Avent الطريقة التي يرضع بها الطفل بشكل طبيعي للحصول على عملية شفط مريحة وفعالة
تم تصميم وسادة التدليك الفعّالة والفريدة للمساعدة على درّ الحليب بطريقة طبيعية
سهّلي حياتك من خلال شفط الحليب مباشرةً إلى أي من الرضّاعات وحاويات تخزين الحليب من Philips Avent من مجموعتنا الواسعة المخصصة للثلاجة أو المجمدة
يمكن استخدامها أيضاً كشافطة حليب الأم اليدوية لمنحك راحة أكبر
مراحل النمو
المحتويات
المحتويات
SCF618/10
SCF603/25
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02
SCF157/02
SCF156/00