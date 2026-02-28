ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF312/01
تم تصميمها لتأمين الراحة
إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.
تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
تعتبر شافطات حليب الأم الإلكترونية من Philips Avent الوحيدة المزودة بميزة الذاكرة الفريدة التي تسجّل وتيرة عملية الشفط وتتابعها بالنيابة عنك.
يقلّد الشفط الناعم لشافطة حليب الأم من Philips Avent الطريقة التي يرضع بها الطفل بشكل طبيعي للحصول على عملية شفط مريحة وفعالة
تم تصميم وسادة التدليك الفعّالة والفريدة للمساعدة على درّ الحليب بطريقة طبيعية
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.