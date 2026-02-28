تم تصميمها لتأمين الراحة

إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.