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Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF312/01
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF312/01

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    إن التوتر أو الاستعجال يمكن أن يزيد من صعوبة استخراج الحليب ويؤثر على كمية الحليب لديك. لقد صُممت شافطة حليب الأم SCF312/01 من Philips Avent لزيادة مستوى الراحة حين تشفطين الحليب.

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      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم
        فولتية
        بقدرة 100 - 240  فولت

      • المحتويات

        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
        1  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة
        قطع الغيار
        2  قطعة

      • المحتويات

        حزمة البطارية
        1  قطعة
        شافطة حليب الأم الإلكترونية
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        قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
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