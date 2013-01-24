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Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF302/60
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF302/60

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 100 - 240  فولت
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        2  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة
        عبوة للتبريد
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        قطع الغيار
        1  قطعة
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      • المحتويات

        حزمة البطارية
        1  قطعة
        شافطة حليب الأم الإلكترونية
        1 قطعة
        قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1 قطعة
        حقيبة سفر مصنوعة من الألياف الدقيقة
        1  قطعة

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