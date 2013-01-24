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مضخة ثدي إلكترونية واحدة

SCF292/15
التصنيف الإجمالي / 5
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    مضخة ثدي إلكترونية واحدة

    SCF292/15
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    مضخة ثدي إلكترونية واحدة

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    مضخة ثدي إلكترونية واحدة

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      • مجموعة جاهزة للاستعمال في أي مكان
      التعرّف إلى إيقاع الضخ الخاص بك ومتابعته

      التعرّف إلى إيقاع الضخ الخاص بك ومتابعته

      ذاكرة إلكترونية تتعرف إلى إيقاع الضخ الخاص بك، وبكبسة زر واحدة تتابعه.

      مع حقيبة سفر معزولة وحزم مميزة

      مع حقيبة سفر معزولة وحزم مميزة

      كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليب ثديك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.

      الاستعانة بطاقة مأخذ كهربائي رئيسي، وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بطاقة مأخذ كهربائي رئيسي، وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى طاقة مأخذ كهربائي رئيسي، يمكن تشغيل مضخة الثدي الإلكترونية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كمضخةٍ يدوية لمرونة كاملة.

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك ناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي، تماماً كما يفعل الطفل.

      وسادات تدليك مبتكرة تنثني إلى الداخل والخارج بحيث تقلّد حركة رضاعة الطفل وبالتالي تحفّز تدفقاً سريعاً وطبيعياً للحليب.

      المزيد من الحليب، طبيعياً.

      المزيد من الحليب، طبيعياً.

      إن خاصية التدفق تتيح توفر الحليب حتى لدى عدم توفرك أنت.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل لتدفق حليب ثابت

      الشفط الناعم يقلّد رضاعة الطفل ليحدث تدفقاً ثابتاً للحليب يتطلب ضخاً أقل.

      المواصفات التقنية

      • محرك

        الفولتية
        100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حامل قنينة/غطاء القمع
        1  قطعة
        حزمة البطارية
        1  قطعة
        أجزاء المضخة اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1
        مضخة ثدي إلكترونية ISIS iQ UNO
        1  قطعة
        قطع احتياطية
        1  قطعة
        حاوية حليب الثدي (125 ملل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        حزمة مميزة
        2  قطعة
        حلمة تدفق فائقة النعومة خاصة بالأطفال حديثي الولادة
        1  قطعة
        سلك الطاقة
        1  قطعة

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