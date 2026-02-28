ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF276/41
جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الرقمي Avent من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية.
بقدرة 220-240 فولت
مهمة الشاشة الرقمية والتنبيهات الصوتية إعلامك باكتمال عملية التعقيم والفترة التي ستبقى خلالها المنتجات معقّمة. كما أن الشاشة تُعلمك إن كانت كمية المياه في جهاز التعقيم غير كافية أو أكبر من اللازم، الأمر الذي يساعدك على الاطمئنان إلى اكتمال عملية التعقيم بطريقة دقيقة وموثوقة.
يتميز التعقيم بالبخار بأنه أكثر سرعة (وأماناً) من الطريقة التقليدية التي تقضي بغلي الرضّاعات في وعاء على جهاز تسخين. ويحتاج جهاز التعقيم الرقمي إلى 6 دقائق فقط لتعقيم حمولة كاملة تتألف من 6 رضّاعات وحلمات رضاعة وأغطية مستديرة.
باستثناء وظيفته المتقدمة، يُعد جهاز التعقيم الرقمي بسيطاً وسهل الاستخدام. ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالرضّاعات أو شافطات حليب الأم أو المستلزمات واختيار وضع التعقيم. يسمح لك الوضع 1 بتشغيل دورة تعقيم واحدة، الأمر الذي يُعتبر مفيداً عند الحاجة إلى إخراج كل المنتجات من الجهاز دفعة واحدة. أما الوضع 2 فيتيح التعقيم لفترة تصل إلى 24 ساعة، وهو أمر ملائم جداً إذا كنت ترغبين في إبقاء المنتجات في جهاز التعقيم خلال الليل أو إذا كنت ترغبين في إخراج رضّاعة واحدة فقط لكل وجبة. يساعد جهاز التعقيم هذا على جعل عملية التعقيم اليومية تتم بطريقة أكثر سهولة، بصرف النظر عن الروتين المتّبع لديك.
المراجعات
الرضّاعة غير مضمّنة مع هذا المنتج