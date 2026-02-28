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Philips Aventجهاز التعقيم بالبخار الرقمي

SCF276/29

جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

يعمل جهاز التعقيم بالبخار الرقمي من Philips Avent بسرعة وبشكل متواصل، بحيث تبقى المحتويات معقّمة وجاهزة متى احتجت إليها، ما يمنحك وقتًا إضافيًا للتفرّغ لمهامك اليومية.

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تقنية متقدمة تتيح التعقيم لمدة 24 ساعة

جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

  • بقدرة 220-240 فولت

شاشة رقمية متقدمة وتنبيهات صوتية

شاشة رقمية متقدمة وتنبيهات صوتية

مهمة الشاشة الرقمية والتنبيهات الصوتية إعلامك باكتمال عملية التعقيم والفترة التي ستبقى خلالها المنتجات معقّمة. كما أن الشاشة تُعلمك إن كانت كمية المياه في جهاز التعقيم غير كافية أو أكبر من اللازم، الأمر الذي يساعدك على الاطمئنان إلى اكتمال عملية التعقيم بطريقة دقيقة وموثوقة.

يتم تعقيم المحتويات وتصبح جاهزة للاستخدام في غضون 6 دقائق تقريباً.

يتم تعقيم المحتويات وتصبح جاهزة للاستخدام في غضون 6 دقائق تقريباً.

يتميز التعقيم بالبخار بأنه أكثر سرعة (وأماناً) من الطريقة التقليدية التي تقضي بغلي الرضّاعات في وعاء على جهاز تسخين. ويحتاج جهاز التعقيم الرقمي إلى 6 دقائق فقط لتعقيم حمولة كاملة تتألف من 6 رضّاعات وحلمات رضاعة وأغطية مستديرة.

يمكنه استيعاب لغاية ستّ رضّاعات Philips Avent كحد أقصى

يمكنه استيعاب لغاية ستّ رضّاعات Philips Avent كحد أقصى

يتميّز جهاز التعقيم بتصميم ذكي لا يحتاج سوى إلى مساحة صغيرة في المطبخ، ومع ذلك يمكنه استيعاب ست رضّاعات Philips Avent أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent. يمكنك جمع السلّتَين الموجودتَين داخله لتشكلا سلة للجلاية، الأمر الذي يجعل عملية التنظيف المسبق للقطع الصغيرة كعضاضة التسنين والحلمات في غاية السهولة.

المواصفات التقنية

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