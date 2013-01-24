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تسخين سريع وذكي
تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسخين سريع وذكي
تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات
تسخين سريع وذكي
تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسخين سريع وذكي
تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات
اعمدي بكل بساطة إلى تحديد بضعة خيارات فتقوم التقنية الذكية باحتساب وقت التسخين الضروري لتسخين طعام طفلك كله بنعومة مطلقة.
يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.
شاشة عرض رقمية سهلة الاستخدام تبقيك على اطلاع بسير عملية التسخين.
ملائم لتسخين الحليب وطعام الأطفال الموجود في البراد أو الثلاجة أو المحفوظ في حرارة الغرفة. يتناسب مع كافة رضّاعات Avent وأكواب VIA ودوارق طعام الأطفال. **
مراحل النمو
المحتويات
المحتويات
التوافق
SCF870/21
SCF145/06