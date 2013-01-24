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Philips Avent

جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

SCF260/15
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي تسخين سريع وذكي
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    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    SCF260/15
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تسخين سريع وذكي

    تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    تسخين سريع وذكي

    تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات

    تسخين سريع وذكي

    تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعة الرقمي

    تسخين سريع وذكي

    تحتسب التقنية المتطورة تلقائيًا وقت التسخين المطلوب وتُعلمك عندما يصبح الطعام جاهزًا. إكتشف كلّ المميزات

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      تسخين سريع وذكي

      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      • بقدرة 220-240 فولت
      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      خيارات تسخين متعددة وفائقة السرعة

      اعمدي بكل بساطة إلى تحديد بضعة خيارات فتقوم التقنية الذكية باحتساب وقت التسخين الضروري لتسخين طعام طفلك كله بنعومة مطلقة.

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.

      يعلمك لدى جهوز الطعام

      شاشة عرض رقمية سهلة الاستخدام تبقيك على اطلاع بسير عملية التسخين.

      مثالي لأنواع الأطعمة كافةً

      ملائم لتسخين الحليب وطعام الأطفال الموجود في البراد أو الثلاجة أو المحفوظ في حرارة الغرفة. يتناسب مع كافة رضّاعات Avent وأكواب VIA ودوارق طعام الأطفال. **

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        فولتية
        220 - 240 فولت  فولت
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        ملعقة فطام
        1  قطعة

      • المحتويات

        جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الرقمي
        1  قطعة

      • التوافق

        متوافق مع:
        كل الرضّاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ طعام الطفل من Philips Avent. استثناء: لا يوصى باستخدامه مع رضّاعة Philips Avent شبه الشفافة المصنوعة من البوليبروبيلين سعة 11 أونصة/330 ملل.

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            • الرضّاعة غير مضمّنة مع هذا المنتج
            • * استثناء: لا يوصى باستخدامه مع رضّاعة Philips Avent شبه الشفافة المصنوعة من البوليبروبيلين سعة 11 أونصة/330 ملل.