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الاستعداد للرضاعة الطبيعية
تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاستعداد للرضاعة الطبيعية
تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.
الاستعداد للرضاعة الطبيعية
تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاستعداد للرضاعة الطبيعية
تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.
لإبقائك جافة والشعور بالراحة خلال النهار.
مصممة خصيصاً لتمنحك مزيداً من الامتصاص والراحة خلال الليل.
استخدام دافئ لتحفيز تدفق الحليب من الثدي - استخدام بارد لتوفير الهدوء والراحة - تتضمن أغطية فائقة النعومة لتمنحك مزيدًا من الراحة
لترطيب وتهدئة الحلمات المتشققة
لمساعدتك على تذكر الجانب الذي أرضعت منه
قابلة للغسل
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
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