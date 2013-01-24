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Avent مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية

SCF257/00
Avent
  • الاستعداد للرضاعة الطبيعية الاستعداد للرضاعة الطبيعية الاستعداد للرضاعة الطبيعية
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    Avent مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية

    SCF257/00

    الاستعداد للرضاعة الطبيعية

    تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية

    الاستعداد للرضاعة الطبيعية

    تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.

    الاستعداد للرضاعة الطبيعية

    تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية

    الاستعداد للرضاعة الطبيعية

    تساعدك مجموعة أساسيات الرضاعة الطبيعية من Philips Avent في الأيام الأولى من الرضاعة الطبيعية.

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      الاستعداد للرضاعة الطبيعية

      مجموعة الرضاعة الطبيعية من Avent

      • العناية بالثدي
      12‏x ضمادات ثدي للنهار

      12‏x ضمادات ثدي للنهار

      لإبقائك جافة والشعور بالراحة خلال النهار.

      6‏x ضمادات ثدي لليل

      مصممة خصيصاً لتمنحك مزيداً من الامتصاص والراحة خلال الليل.

      2‏x ضمادات تحتوي على جل حراري للاستخدام المزدوج

      استخدام دافئ لتحفيز تدفق الحليب من الثدي - استخدام بارد لتوفير الهدوء والراحة - تتضمن أغطية فائقة النعومة لتمنحك مزيدًا من الراحة

      1‏x كريم للحلمات

      لترطيب وتهدئة الحلمات المتشققة

      1‏x مشبك حمالات الثدي

      لمساعدتك على تذكر الجانب الذي أرضعت منه

      1‏x حقيبة قابلة للغسل

      قابلة للغسل

      مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

      مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        ضمادة حرارية ذات وظيفة مزدوجة
        2  قطعة
        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال النهار
        12  قطعة
        ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة خلال الليل
        6  قطعة
        حقيبة قابلة للغسل
        1  قطعة
        مشبك حمالات الثدي
        1  قطعة
        كريم ترطيب الحلمة
        15  مل

      • المقاييس والوزن

        الأبعاد
        226x150x70  ملليمترًا

      • الوظائف

        العناية بالثدي
        • اليوم
        • الليل
        • مهدئة

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