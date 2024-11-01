SCF255/57
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
يسخّن جهاز تسخين طعام الطفل والرضّاعة الكهربائي من Philips Avent 125 مل/4 أونصات من الحليب على درجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا، فيعتبر الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع استخدام جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تحضير وجبة الطفل بطريقة سريعة وخالية من أي مشاكل. ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد. يمكن لجهاز تسخين الرضّاعات تسخين 125 مل/ 4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا
يوفّر لك جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent طريقة آمنة لتحضير وجبات الطفل. فهو يسخّن الطعام بلطف وبطريقة متساوية، مما يضمن عدم تركّز السخونة في أنحاء معيّنة.
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التوافق
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