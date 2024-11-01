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  • يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

    SCF255/57

    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

    يسخّن جهاز تسخين طعام الطفل والرضّاعة الكهربائي من Philips Avent‏ 125 مل/4 أونصات من الحليب على درجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا، فيعتبر الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي

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    يقوم بالتسخين الكامل والسريع

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    • بقدرة 220-240 فولت
    ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد

    ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد

    مع استخدام جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تحضير وجبة الطفل بطريقة سريعة وخالية من أي مشاكل. ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد. يمكن لجهاز تسخين الرضّاعات تسخين 125 مل/ 4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا

    عدم تركّز السخونة في أنحاء معينة، وبالتالي فهو آمن لطفلك

    عدم تركّز السخونة في أنحاء معينة، وبالتالي فهو آمن لطفلك

    يوفّر لك جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent طريقة آمنة لتحضير وجبات الطفل. فهو يسخّن الطعام بلطف وبطريقة متساوية، مما يضمن عدم تركّز السخونة في أنحاء معيّنة.

    يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

    يتناسب مع كل الرضاعات والأكواب السحرية وأوعية حفظ الطعام من Avent

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      220 - 240  فولت

    • تصميم

      سهل الاستخدام
      سهولة تعيين الأوضاع بواسطة مفتاح التعيين

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      138 (ارتفاع)، 132 (عرض)، 144 (طول)  ملليمترًا
      الوزن
      570  غ

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      رضّاعة وجهاز تسخين طعام الأطفال
      1  قطعة

    • التوافق

      متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
      All bottles, magic cups & jars

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

    Badge-D2C

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