المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • Product Detail Photograph
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • Product Detail Photograph
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

Philips AventSCF222/23 ultra soft pacifier

SCF222/23

عرض جميع المزايا
واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك ليلائمه بشكل متقن، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.

واقٍ مستدير لراحة إضافية كل يوم

واقٍ مستدير لراحة إضافية كل يوم

يقلل الواقي المستدير من الضغط على البشرة، ليهدئ طفلك ويكون لطيفًا على وجنتَيه.

يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.