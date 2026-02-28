ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF220/21
تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك ليلائمه بشكل متقن، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.
يقلل الواقي المستدير من الضغط على البشرة، ليهدئ طفلك ويكون لطيفًا على وجنتَيه.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات