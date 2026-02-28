واقٍ ناعم ومرن لتقليل الآثار والتهيّج على البشرة

تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك ليلائمه بشكل متقن، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.