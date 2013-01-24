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Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

SCF184/64
Avent
  • مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
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    Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    SCF184/64

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.

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      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      حلمة بتصميم مميز

      حلمة بتصميم مميز

      الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.

      غطاء صحي

      غطاء صحي

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.

      تصميم فريد

      تصميم فريد

      تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

      يمكن تعقيمها

      يمكن تعقيمها

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 6 و18 شهراً
        ألمانيا
        نعم
        غطاء صحي
        1  قطعة

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        1  قطعة

      • الميزات

        يمكن تعقيمها
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        تساعد على توفير الراحة لطفلك
        نعم
        غطاء صحي
        نعم
        تخفّف الضغط على اللثة
        نعم

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            • لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.