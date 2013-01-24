حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.