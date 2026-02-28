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Philips Aventلهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

SCF184/63

مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.

عرض جميع المزايا

مصممة بالتعاون مع طبيب تقويم الأسنان الشهير الدكتور هايجمان

مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

  • للأطفال بين 0 و6 أشهر

حلمة بتصميم مميز

حلمة بتصميم مميز

الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.

غطاء صحي

غطاء صحي

لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.

تصميم فريد

تصميم فريد

تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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إخلاء المسؤولية

  1. لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.