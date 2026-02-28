مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

تم تصميم حلمات Philips Avent المتطورة والملائمة لأسنان الطفل للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي. إن كل اللهّايات التي نقدّمها مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.