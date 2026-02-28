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تم إيقافه
SCF184/13
مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
صممت حلمة SCF184/13 من Philips Avent للمساعدة في النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير.
للأطفال بين 0 و6 أشهر
تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.
الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.
المراجعات
لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.