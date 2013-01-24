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Avent لهّايات ليلية

SCF176/60
Avent
  • تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA
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    Avent لهّايات ليلية

    SCF176/60

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات ليلية

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات ليلية

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

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      تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

      مزودة بحلقة فريدة تضيء في الظلام.

      • للأطفال بين 0 و3 أشهر
      • خالية من BPA

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

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