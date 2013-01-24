مصطلحات البحث
تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
بلد المنشأ
المحتويات