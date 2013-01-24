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خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.
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